AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, raylı sistem araçlarının en kritik ekipmanı olarak tanımlanan ve araçların hareketini sağlayan yeni nesil "cer konvertörü"nün üretimi, Ar-Ge merkezini kuran ve yüksek hızlı tren üretme hedefi olan TÜLOMSAŞ'ta gerçekleştirildi.

Türkiye'ye ileri teknolojik ürün kazanımı sağlayan milli projelere katkı sunan TÜLOMSAŞ, milli yüksek hızlı tren üretiminde de kullanılacak "cer konvertörü"nü milli imkanlarla TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yaptı.

"KONVEKTÖR ÜNİTELERİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

TÜLOMSAŞ ve TÜBİTAK iş birliğinin, yüksek katma değerli teknolojik ürünleriyle ülke ekonomisine ve yan sanayinin geliştirilmesine de reel katkı sağlayacağını ifade eden yetkililer, Türkiye'de ilk kez milli olarak bir cer konvertörü ünitesinin geliştirilip ticarileştirilmesinin sektörün millileştirilmesi adına önemli bir kilometre taşı kabul edildiğini belirtti.

Bu başarılı çalışmayla, yüksek maliyetli olan konvertör ünitelerinde dışa bağımlılığın önüne geçileceğini ve yerli üretim kabiliyeti kazanılacağını vurgulayan yetkililer, bu ünitelerin, ana hat lokomotifleri gibi daha yüksek güç gereksinimi olan lokomotiflerde kullanılabileceği gibi milli yüksek hızlı trenler için de geliştirilebileceğini kaydetti.

Elektrik enerjisinin kontrol edilmesini sağlayan ve herhangi bir akım şeklindeki enerjiyi başka akım şekline çeviren konvertörler, motor çekim kontrolü için sıklıkla kullanılıyor. Konvertör raylı sistemlerde demiryolu aracına hareketi sağlayan cer sisteminin en kritik ekipmanı olarak görülüyor.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ