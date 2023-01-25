Brunt Buz Sahanlığı'ndaki Halley Araştırma İstasyonu'nu işleten British Antarctic Survey (BAS), buzdağının büyüklüğünün 1550 kilometrekare olduğunu tahmin ediyor. Bu da yaklaşık olarak Londra büyüklüğünde bir alan olduğu anlamına geliyor.

BAS'tan yapılan açıklamada buzdağının erimesinin 10 yıldan uzun bir süredir devam eden 'doğal süreçlerden' kaynaklandığı belirtildi. BAS direktörü Jane Francis yaptığı açıklamada, "Buzulbilimcilerimiz ve operasyon ekiplerimiz bu olayı bekliyorlardı" dedi.

BAS'tan yapılan açıklamada, Pazar günü yaşanan gelişmenin son iki yılda Brunt Buz Sahanlığı'nı etkileyen ikinci olay olduğu belirtildi. BAS buzulbilimcisi Dominic Hodgson yaptığı açıklamada, "Bu olay bekleniyordu ve Brunt Buz Sahanlığı'nın doğal davranışının bir parçası. En azından bu olay iklim değişikliği ile bağlantılı değil. Ekiplerimiz, güvenli olduğundan emin olmak ve Halley'de üstlendiğimiz çalışmayı sürdürmek için alanı gerçek zamanlı olarak izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BAS, 21 araştırmacı ve personelden oluşan ekibin 6 Şubat'a kadar istasyonda kalacağını söyledi.

Buzdağına yakında ABD Ulusal Buz Merkezi tarafından bir isim verilecek ve buzulbilimciler buzdağının hareketini takip edecekler.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.