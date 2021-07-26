SON DAKİKA: Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu!

Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'nin başkenti Londra'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Londra İtfaiyesi, birkaç saat içinde sele bağlı 300'den fazla çağrı aldığını belirtti.

İtfaiye, herhangi bir yaşam tehdidine yönelik bildirim almadığını aktardı. Sel nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, araçlar yolda mahsur kaldı. Çoğunlukla bodrum katlarda bulunan ev ve işyerlerini su basarken, 8 metro istasyonu ve bir yerüstü istasyonu da su baskınları nedeni ile hizmete kapatıldı.

Londra'da selden en çok etkilenen bölgeler arasında Clapham ve Camberwell'in olduğu belirtildi. Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mevcut koşullarda seyahatten kaçınmaları çağırısında bulunulurken, sürücüler trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Ofisi, Londra'nın bazı bölgelerinde 75 ila 100 milimetre arası yağış meydana gelebileceğini belirtirken, İngiltere geneli için fırtına uyarısında bulundu. Londra'daki Worcester Park ve West Barnes'daki Beverley Brook yakınlarındaki bölgeler için sel uyarısı yayınladı.

Geçtiğimiz hafta sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Londra'da, dün şiddetli fırtına ve yıldırımlar meydana gelmişti. Ofis, yarından itibaren Londra'da hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasını beklediğini açıkladı.