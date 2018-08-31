Londrina - Atletico Goianiense maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Londrina, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Atletico Goianiense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. 27 puanlı Londrina 13. sırada bulunuyor, Atletico Goianiense 37 puana sahip ve 5. sırada. Londrina son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Goianiense, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 281 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Londrina kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Atletico Goianiense sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Londrina son hafta oynanan Bragantino maçında 0-1 kazandı.

Atletico Goianiense ise Bahia karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Londrina, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 15 gol yedi.

Atletico Goianiense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Goianiense, 12 gol atarken 14 gol yedi.

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