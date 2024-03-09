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        Haberler Spor Futbol Fransa Lorient: 0 - Lyon: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lorient: 0 - Lyon: 2 | MAÇ SONUCU

        Lyon, Lorient'i deplasmanda 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:57
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        Lyon'un çıkışı devam etti!
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        Ligue 1'in 25. haftasında Lyon, Lorient deplasmanına konuk oldu. Le Moustoir'deki maçı Lyon, 2-0'lık skorla kazandı.

        Lyon'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Nicola Tagliafico ve 64. dakikada Mama Balde attı.

        Bu sonucun ardından Lyon, 31 puana yükseldi. Lorient, 25 puanda kaldı.

        Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Lyon, Toulouse deplasmanına gidecek. Lorient ise Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

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