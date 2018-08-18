Kaliteli bir yaşam için sofranızda sağlıklı ve düşük kalorili besinlere yer açmak istiyorsanız lorlu kabak dolmasını denemenizi öneririz. Peki lorlu kabak dolması nasıl yapılır? İşte lorlu kabak dolması tarifi ve malzemeleri

LORLU KABAK DOLMASI MALZEMELER

8 adet kabak

150 gram lor peyniri

20 gram rendelenmiş parmesan ya da dil peyniri

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 adet taze karabiber

2 kaşık zeytinyağı

5 yaprak fesleğen

1 demet frenk soğanı

1 diş sarımsak

Tuz ve karabiber

LORLU KABAK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Küçük küçük doğradığınız havuç, kereviz ve biberi buharda pişirin. Pişirilen sebzelere lor peyniri, parmesan veya dil peyniri, soğanı, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Önceden içini çıkardığınız kabakları hazırlanan malzemeyle doldurarak 25 dakika 160 derece ısıtılmış fırında pişirin.

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