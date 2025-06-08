Los Angeles'taki protestolar büyüyor: Ulusal Muhafızlar müdahale edecek

TRUMP: MASKE TAKMAK YASAK

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerde maske takılmasının yasaklanacağını duyurdu.

Gösterilerde Ulusal Muhafızların "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump "Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?" ifadelerini kullandı.