Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Los Angeles'taki protestolar büyüyor: Ulusal Muhafızlar müdahale edecek | Dış Haberler

        Los Angeles'taki protestolar büyüyor: Ulusal Muhafızlar müdahale edecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolara müdahale için Ulusal Muhafızları görevlendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'de Donald Trump yönetimi, Los Angeles'ta devam eden ve sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini açıkladı.

        2

        TRUMP: MASKE TAKMAK YASAK

        ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerde maske takılmasının yasaklanacağını duyurdu.

        Gösterilerde Ulusal Muhafızların "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump "Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?" ifadelerini kullandı.

        3

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.

        4

        Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.

        5

        Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını belirtti.

        6

        Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.

        7

        "ABD'YE KARŞI BİR İSYAN"

        ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etmişti.

        8

        Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"