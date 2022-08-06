Lösemi (Kan Kanseri) 4. evresinde neler yaşanır? 0:00 / 0:00

Vücutta bulunan beyaz kan hücrelerinde kanser hücreleri meydana gelebilir. Bu kanser hücreleri de lösemiye neden olur. Kemik iliği kaynaklı bir hastalık olan lösemide bu kanser hücreleri kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalmaya başlar. Erken teşhis yapılmadığı takdirde metastaz göstererek diğer organlara da yayılım gösterir. Bu yüzden 4. Evrede sağ kalım oranları ve tedavisi hakkında araştırma yapılır. Lösemi 4. Evresi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar sizler için yazımızda.

Lösemi 4. Evre Yaşam Süresi

Kanser hastalarının merak ettiği konuların başında hastalıktaki yaşam süresi gelir. Özellikle son evrede hastalığın teşhisi yapıldıysa ve tedaviye başlandıysa, lösemi le mücadele edenler hayatta kalma şansları hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Lösemide kanserin boyutu, yayılım oranı yaşam süresinde belirleyicidir. Genel olarak son evrede teşhisi konulan lösemi hastasının 5 yıllık yaşam süresi yüzde 65 oranındadır.

Kan Kanseri Son Evresinde Neler Olur?

Kanser hastalarının son dönemleri oldukça acılı ve sancılı geçer. Bu dönemde çoğu hasta bakım ihtiyacı duyar. Kansızlık lösemide öne çıkar ve bu kansızlığa bağlı olarak solgunluk, yorgun ve halsiz hissetme ve nefes darlığı yoğun olarak görülür. Löseminin son evresinde bağışıklık sistemi neredeyse tamamen savunmasız hale gelir. Bu yüzden enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda artış görülür.

Ciltte hafif darbelerde kanama ve morarma meydana gelir. Geceleri terleme şikayetleri artar, lenf bezleri büyür, diş etinde kanama şişkinlikler meydana gerekir. Zor yemek yer ve kendini sürekli huzursuz hisseder. Algı ve dikkat kaybı ortaya çıkar. Kontrolsüz konuşmalar yapabilir. Lösemi son evresinde kan akışı yavaşladığı için vücut soğuk hissedilir. Kalp ritminde de dengesizlik meydana gelir. Buna ek olarak kişi idrarını ve dışkısını yaparken de zorlanır.

Lösemi Son Evresinde Hastalara Nasıl Davranılmalı?

Lösemi hastalığının son evresi hem hasta hem de hasta yakınları için oldukça zor bir süreçtir. Bu süreç içerisinde kişilerin sosyal hayatı ev ile sınırlı kaldığı için kendilerini yalnız hissedebilir. Fiziksel olarak yaşanan sağlık sorunlarının yanı sıra mental olarak da çöküşün olduğu bir dönemdir. Bu yüzden kişiler psikolojik destek alabilir. Löseminin son evresinde tedaviye geç kalınmış ise kişinin bu süreci daha rahat geçirmesi için tedavi uygulanır. Acı ve ağrıyı dindiren ilaçların kullanılmasına ağırlık verilir. Aynı zamanda bu dönemde kişi mutlu olduğu şeyleri yapmaya yönlendirilmelidir.

Lösemi 4. Evre Tedavi Edilir Mi?

Lösemi hastalığının 4. Evresi genellikle kanserli hücrelerin yayılımının gerçekleştiği evredir. Bu süreçte sağ kalım oranı oldukça düşüktür. İlk aşamada kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanır. Eğer sonuç alınmazsa kemik iliği nakline başvurulur. Ancak kemik iliği nakli her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir. Doku reddi, yoğun kanamalar ve enfeksiyon meydana gelebilir. Bunun yanı sıra tedavide geç kalınmış ise kalan süreçte hastanın kendini daha iyi hissetmesi ve konforlu bir hayat sürmesi için ağrıyı ve belirtileri azalta tedavi yöntemleri kullanılır.