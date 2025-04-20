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        Haberler Dünya Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnanlılar savaş istemiyor, savaşı duymak bile istemiyor" | Dış Haberler

        Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnanlılar savaş istemiyor, savaşı duymak bile istemiyor"

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, halkın savaş istemediğini, ülkenin egemenliğinden ve bağımsızlığından sorumlu tek gücün de Lübnan Silahlı Kuvvetleri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:49
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        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
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        Cumhurbaşkanı Avn, Paskalya Bayramı münasebetiyle Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai'yi başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Bkirki bölgesindeki makamında ziyaret etti.

        Avn, görüşmenin ardından kendisine yöneltilen ülkenin en önemli gündem maddelerin biri olan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin bir soru üzerine, anlaşmazlığın olduğu herhangi bir konuyu basın organları veya sosyal medya üzerinden tartışmak yerine ilgili taraflarla sakince konuşulması gerektiğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Avn, "Kanaatimce Lübnanlılar savaş istemiyor, savaşı duymak bile istemiyor. Bu nedenle de Lübnan'ın egemenliğinden ve bağımsızlığından sorumlu tek güç Lübnan Silahlı Kuvvetleri'dir." dedi.

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        Lübnan'da iç barışı korumanın ana temellerinden biri olan bu konuyu bir vizyon ve sorumluluk dahilinde çözmeleri gerektiğini dile getiren Avn, şunları kaydetti:

        "Bunun sorumluluğunu hükümetle işbirliği içinde alırım. Lübnan'da herhangi bir iç anlaşmazlık ancak uzlaşıyla çözülür. Silahların devletin tekelinde olması konusunu hayata geçireceğiz ancak bunu nasıl uygulayacağımızı belirlemek için şartların oluşmasını bekleyeceğiz."

        Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde söylediklerine işaret eden Avn, "Yemin töreninde silahları devletin tekelinde tutma kararı aldık ve bunu uygulayacağız." dedi.

        Lübnan Maruni Patriği Rai de "Bizi koruyabilecek tek güç devlettir, devlet dışında olabilecek silahlar ise Lübnan'ın çıkarlarını tehlikeye atar. Artık şunu dillendirmemizin zamanı gelmiştir: Lübnan'ı ancak ordusu, devleti ve emniyet güçleri koruyabilir." diye konuştu.

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 18 Nisan'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Kimsenin Hizbullah'ın veya direnişin silahlarını almasına izin vermeyeceğiz. Çünkü Hizbullah ve direniş birdir. Bu düşünceyi sözcüğünüzden çıkarmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

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