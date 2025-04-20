Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnanlılar savaş istemiyor, savaşı duymak bile istemiyor"

Cumhurbaşkanı Avn, Paskalya Bayramı münasebetiyle Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai'yi başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Bkirki bölgesindeki makamında ziyaret etti.

Avn, görüşmenin ardından kendisine yöneltilen ülkenin en önemli gündem maddelerin biri olan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin bir soru üzerine, anlaşmazlığın olduğu herhangi bir konuyu basın organları veya sosyal medya üzerinden tartışmak yerine ilgili taraflarla sakince konuşulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, "Kanaatimce Lübnanlılar savaş istemiyor, savaşı duymak bile istemiyor. Bu nedenle de Lübnan'ın egemenliğinden ve bağımsızlığından sorumlu tek güç Lübnan Silahlı Kuvvetleri'dir." dedi.

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Lübnan'da iç barışı korumanın ana temellerinden biri olan bu konuyu bir vizyon ve sorumluluk dahilinde çözmeleri gerektiğini dile getiren Avn, şunları kaydetti:

"Bunun sorumluluğunu hükümetle işbirliği içinde alırım. Lübnan'da herhangi bir iç anlaşmazlık ancak uzlaşıyla çözülür. Silahların devletin tekelinde olması konusunu hayata geçireceğiz ancak bunu nasıl uygulayacağımızı belirlemek için şartların oluşmasını bekleyeceğiz."