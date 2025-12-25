Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Savaş tehdidi uzaklaştırıldı, inşallah süreç olumlu yönde ilerleyecek" | Dış Haberler

        Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Savaş tehdidi uzaklaştırıldı, inşallah süreç olumlu yönde ilerleyecek"

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'ı savaş tehdidinden uzak tutmak için diplomatik temasların kesilmediği belirterek, "Savaş tehdidi uzaklaştırıldı, inşallah süreç olumlu yönde ilerleyecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:09 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan: Savaş tehdidi uzaklaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'un kuzeyindeki Bikerki'de Maruni Katolik Patriği Kardinal Mar Beşara Butrus er-Rai ile görüştü.

        Görüşmenin ardından konuşan Avn, Noel Bayramı dolayısıyla Lübnan halkını kutladı.

        Avn, gelecek yıl parti ve mezhep temelli olmayan, sadece kurumların esas alındığı bir devlet yapısı hedeflediklerini söyledi.

        Lübnan'ın güneyinde "kanayan bir yara" bulunduğunu ifade eden Avn, yeni Lübnan'ın doğuşuyla birlikte savaşların sona ermesini ve ülkede kalıcı barışın tesis edilmesini umut ettiklerini dile getirdi.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Avn, "Lübnan'ı savaş tehdidinden uzak tutmak için diplomatik temaslar hiç kesilmedi. Savaş tehdidi uzaklaştırıldı, inşallah süreç olumlu yönde ilerleyecek." ifadesini kullandı.

        Lübnan-İsrail müzakereleri

        Lübnan ile İsrail arasında ABD ve Avrupa'nın yoğun baskısı altında müzakereler yürütülüyor. Taraflar masaya birbirinden uzak önceliklerle geliyor.

        Uzmanlara göre Tel Aviv "ekonomik bölge" söylemiyle sınır hattını güvenlik açısından yeniden düzenlemeyi hedeflerken, Beyrut ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması, esirlerin salıverilmesi ve işgalin son bulmasını önceleyen bir yaklaşım benimsiyor.

        Ancak bu sürece rağmen, İsrail Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avuç içi kadar, otonom drone yenilendi - DJI NEO 2 İncelemesi

        Avuç içi kadar, otonom drone yenilendi - DJI NEO 2 İncelemesi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir