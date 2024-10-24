Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri daha öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldüğünü duyurdu
Giriş: 24.10.2024 - 22:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:37
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerin öldüğü, 4'ü ağır 7 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 24 oldu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
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