Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan Körfez ülkeleri çıkışı 0:00 / 0:00

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ABD merkezli Arapça kamu yayını yapan TV kanalı El Hurra ile yaptığı röportajda, radikal hareketlerin kimler tarafından finanse edildiğini sorguladı.

Özellikle konuşmasında komşu ülkelere atıfta bulundu. Suriye ve Irak'ta IŞİD'in kontrolünde olan Ninova, Anbar, Palmira'yı kast ettiği anlaşıldı.

Körfez ülkelerini '' İslami hareketleri kışkırtmakla'' suçlayan Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, spesifik bir ülke adı vermedi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasını eleştirdi. Krizin eşiğindeki Lübnan'da Dışişleri Bakanı Wahbe'nin bu açıklamasının komşu ülkelerle ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ

Uzmanlar, 1975- 1990 yılları arasındaki Lübnan İç Savaşı'ndan sonra ülkede en büyük ekonomik krizin yaşandığını bildiriyor.

Geçen sene Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ülkenin geçmişten bugüne sahip olduğu siyasi istikrarsızlık daha derinleşti.

Başbakan Hassan Diab'ın hükûmeti 2020’de gerçekleşen olay sonrasında istifa etti.

Yeni bir hükûmetin kurulması için görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn arasındaki anlaşmazlık hükûmetin kurulamamasına neden oldu.

Tüm bunlara Covid-19 krizi de eklenince ülke ekonomik ve mali kriz eşiğine geldi. Ülkenin yerel para birimi dolar karşında %85 değer kaybetti.

Nisan ayında Suudi Arabistan Lübnan'a uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle meyve ve sebze ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Fransa önderliğindeki AB ülkeleri ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle Lübnan'a ciddi yaptırım hazırlıklarına başlamış, son olarak Karadeniz Holding, ülkeye elektrik tedarikini Lübnan'ın borçları nedeniyle kestiğini açıkladı.

Dün gece Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldı, herhangi bir can kaybı ve hasar raporu bildirilmedi.