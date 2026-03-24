Lübnan, İran Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir