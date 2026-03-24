        Lübnan, İran Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti | Dış Haberler

        Lübnan, İran Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

        Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.

        Giriş: 24.03.2026 - 19:11
        Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.

        Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Sahilkondu' ve barakalara yıkım süreci; lağımları nehri ve denizi kirletiyor

        ANTALYA Aksu'da 750 çardağın yıkımının yapıldığı Kumköy kumsalında, Beşgöz Nehri'nin denize döküldüğü alanın kuzeyindeki 10 baraka ile Kadriye tarafındaki konteyner yapı için de yıkım süreci başlatıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"