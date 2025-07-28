Lübnan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Lübnan’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +961 Lübnan’ın uluslararası telefon kodu +961’dir. Yurt dışından Lübnan’a yapılan tüm telefon aramalarında bu kodun başa eklenmesi gerekir. Ardından şehir ya da mobil operatöre ait alan kodları gelir. Örneğin başkent Beyrut için alan kodu 1’dir. Bu durumda Beyrut’taki bir sabit hat şu şekilde aranır: +961 1 XXX XXX. Mobil numaralar ise genellikle 3, 70, 71, 76, 78 ve 81 gibi kodlarla başlar. Ülkede en yaygın mobil operatörler Touch ve Alfa’dır. Telekomünikasyon sektörü devlet denetiminde olmakla birlikte özel hizmet sağlayıcılar da faaliyet göstermektedir.

Plaka Kodu: Beyrut Merkezli Rakam Sistemi ve Renk Ayrımı Lübnan’da araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine mavi bir şeritle tasarlanmıştır. Plakaların sol üst köşesinde Lübnan bayrağı yer alırken altında Arapça "Lübnan" (لبنان) ibaresi bulunur. Plakanın ana kısmında ise hem Arap rakamları hem de Latin alfabesiyle yazılmış harf ve sayılar bulunabilir. Bu sistem, aracın kayıt bölgesini değil, daha çok kayıt sırasını ve türünü belirtir.

REKLAM

Özel araçlar: Beyaz zeminli standart plakalar

Taksiler ve toplu taşıma: Kırmızı zeminli plakalar Resmi kurum araçları: Mavi zeminli özel plakalar Diplomatik araçlar: Yeşil zeminli, özel kodlu plakalar Ayrıca Lübnan’da plaka numaralarının sonunda yer alan harfler, aracın ait olduğu türü veya bazen bölgeyi gösterebilir. Ancak Türkiye’deki gibi her ile özel plaka kodları sistemi Lübnan’da mevcut değildir. Para Birimi: Lübnan Lirası (LBP) Lübnan’ın resmi para birimi Lübnan Lirası’dır ve ISO kodu LBP olarak tanımlanır. Halk arasında genellikle "lira" veya "livre" adıyla anılır. Uzun yıllar boyunca Lübnan’da Amerikan Doları da Lübnan Lirası ile birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Döviz kuru serbest dalgalanmaya bırakılmış olsa da, 2019’dan sonra yaşanan ciddi ekonomik kriz nedeniyle LBP büyük değer kaybına uğramıştır. Günlük alışverişlerde hem LBP hem de USD geçerli olup, birçok işletme fiyatlarını iki para biriminde birden belirtmektedir. ATM’ler her iki para birimini de verebilirken, bankacılık sistemi ekonomik istikrarsızlıktan etkilenmiştir.