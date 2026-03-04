Lucas Torreira: Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum

"BIELSA'YLA SORUNUM YOK"

"Bielsa ile hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum."