        Lucas Torreira: Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum

        Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kendi geleceği ve milli takım kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uruguaylı orta saha, Sarı Kırmızılılar'da mutlu olduğunu belirterek, "Buradan ayrılmak istemiyorum, tarih yazmaya devam etmek istiyorum" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 22:03
        1

        Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, El Espectador'a açıklamalarda bulundu.

        2

        TORREIRA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

        Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyledi. Torreira, Uruguay Milli Takımı'na dönmek istediğini ve hayalinin Dünya Kupası olduğunu dile getirdi. İşte Lucas Torreira'nın sözleri...

        3

        "GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

        "Beni seven yerde oynuyorum ve bugün beni seven ve bana oynama özgürlüğü veren kulüp Galatasaray. Buradan ayrılmak istemiyorum, tarih yazmaya devam etmek istiyorum."

        4

        "TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"

        "Uruguay'a taşınmak istiyorum. Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum."

        5

        BOCA JUNİORS İTİRAFI

        "Boca'da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca'dan kimse beni aramadı."

        6

        "EN İYİ DÖNEMLERİMDEN"

        "Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum."

        7

        MİLLİ TAKIM

        "Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum."

        8

        "BIELSA'YLA SORUNUM YOK"

        "Bielsa ile hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum."

        9

        BU SEZON NE YAPTI?

        Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Lucas Torreira, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

        10

        2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

        Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

