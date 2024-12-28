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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira için Uruguay'dan flaş iddia! - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira için Uruguay'dan flaş iddia!

        Ligde ve Avrupa'da namağlup şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da takımın en önemli isimlerinden olan Lucas Torreira için ortaya flaş bir iddia atıldı. Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:14
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        Galatasaray'da gösterdiği performans ile adından söz ettiren ve takımın bel kemiği olan Lucas Torreira, bu sezon da takımda en çok forma giyen isimlerden.

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        Uruguay basınında yer alan habere göre; Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

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        City Football Group'a bağlı olan ve Uruguay 2. Lig'in mücadele eden Montevideo'nun 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapını çalacağı belirtildi.

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        Uruguay ekibinin, Galatasaray'a yakın zamanda kiralama teklifi yapabileceği belirtilirken, bu transferin zor olduğunun da altı çizildi.

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        Piyasa değeri 15 milyon Euro olan ve Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira, 105 maçta 2 gol ve 9 asistlik katkı yaptı.

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