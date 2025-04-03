Lucas Torreira: İyi geceler
Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından paylaşımda bulundu.
Giriş: 03.04.2025 - 01:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
TORREİRA'DAN PAYLAŞIM
Takım arkadaşlarını öven Torreira, "Bu takım büyük işler başarmak için kuruldu. Birlik ve büyük bir dostluk var. Kardeş gibi savaşıyor ve mücadele ediyoruz. İyi geceler." notunu düştü.
Uruguaylı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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