Lucas Torreira: "İyi geceler"

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TORREİRA'DAN PAYLAŞIM

Takım arkadaşlarını öven Torreira, "Bu takım büyük işler başarmak için kuruldu. Birlik ve büyük bir dostluk var. Kardeş gibi savaşıyor ve mücadele ediyoruz. İyi geceler." notunu düştü.

Uruguaylı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.