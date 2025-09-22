Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm

        Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 3-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından gole fazla sevinmemesiyle ilgili gelen soruya, "Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 22:56 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:56
        "Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm"
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

        "ŞU ANDA ÇOK İYİ DEĞİLİZ"

        Uruguaylı futbolcu, "Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor." dedi.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNDÜM"

        Torreira, golünün ardından fazla sevinmemesiyle ilgili gelen soru sonrası, "Birçok duygu var maç içerisinde ve hafta arasında. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık, hesapta olmayan bazı sonuçlar alınca mutsuz oluyorsunuz. Büyük bir kulübün formasını giyiyoruz ve çok fazla duygu yaşıyorsunuz. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum ve puan farkını açarak lider olarak devam ediyoruz." diye konuştu.

