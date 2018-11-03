Luch Vladivostok - Rotor Volgograd düellosu

Rusya FNL maçında Luch Vladivostok ile Rotor Volgograd, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 07:00. Maç öncesi Luch Vladivostok 22 puanla 14. sırada, Rotor Volgograd 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Luch Vladivostok, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rotor Volgograd, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 429 kodlu maçı oynayanlar; Luch Vladivostok galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Rotor Volgograd galibiyet oranı 2.70.

Luch Vladivostok önceki hafta Tyumen mücadelesinde 4-2 kazandı.

Rotor Volgograd, Sibir Novosibirsk karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Luch Vladivostok, 8 gol attı ve 6 gol yedi.

Rotor Volgograd, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Rotor Volgograd, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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