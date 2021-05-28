Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Lucifer'ın 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Lucifer 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

LUCIFER 6. SEZON NE ZAMAN?

Dijital yayın platformu Netflix’in en çok izlenen dizilerden biri olan Lucifer’ın 6. sezonunun çekimlerine başladığı kısa süre önce duyurulmuştu. Ancak görünüşe göre hayranların merakla beklenen yeni sezon için biraz daha dişini sıkması gerekiyor.

Lucifer’ın 5. sezonunun ilk bölümü Ağustos’ta platforma eklenmişti ve şimdi gözler ikinci bölümün ne zaman yayımlanacağa çevrilmiş durumda. 5. sezonun ikinci bölümünün çekimlerinin sona ermesinin ardından 2021’nin sonbahar aylarında yayımlanması bekleniyor.

LUCIFER 6. SEZONDA FİNAL Mİ YAPACAK?

Her ne kadar dizinin 6. sezonu ilk olarak planlanmıyor olsa da dizinin popülaritesi göz önüne alındığında Haziran’da yeni bir sezonun çekileceği resmen duyurulmuştu. Ancak 6. sezon dizinin son sezonu olacak.