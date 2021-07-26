Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Lucifer'ın 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Lucifer 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte resmi açıklama...

LUCIFER 6. SEZON NE ZAMAN?

Dijital yayın platformu Netflix’in en çok izlenen dizilerden biri olan Lucifer’ın 6. sezonunun çekimlerine başladığı kısa süre önce duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak resmi yayın tarihi de açıklandı...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 25, 2021

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LUCIFER 6. SEZONDA FİNAL Mİ YAPACAK?

Her ne kadar dizinin 6. sezonu ilk olarak planlanmıyor olsa da dizinin popülaritesi göz önüne alındığında Haziran’da yeni bir sezonun çekileceği resmen duyurulmuştu. Ancak 6. sezon dizinin son sezonu olacak...