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        Haberler Spor Futbol Ludogorets kazandı gruptan çıkma umutları son maça kaldı! - Futbol Haberleri

        Ludogorets kazandı gruptan çıkma umutları son maça kaldı!

        UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 01:04 Güncelleme: 01.12.2023 - 01:04
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        Ludogorets kazandı umutlar son maça kaldı!
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        UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda konuk olduğu Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.

        Ludogorets'in gollerini 74. dakikada Kwadwo Duah ve 90+5. dakikada Matias Tissera, Spartak Trnava'nın golünü 78. dakikada Erik Daniel kaydetti.

        Ludogorets bu beraberlikle puanını 9'a çıkartırken, Spartak Trnava ise 1 puanda kaldı ve çıkma şansını tamamen kaybetti.

        Ludogorets bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nordsjaelland'ı ağırlarken, Spartak Trnava deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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