Lugano - Neuchatel Xamax düellosu

Lugano ve Neuchatel Xamax, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü İsviçre Kupa 1/8 Finaller maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Lugano, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Neuchatel Xamax, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 541 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lugano kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Neuchatel Xamax sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Lugano son hafta oynanan Neuchatel Xamax maçında 0-2 yenildi.

Neuchatel Xamax ise Young Boys karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Lugano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Lugano, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Neuchatel Xamax, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Neuchatel Xamax, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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