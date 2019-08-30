Fenerbahçe'nin beklediği haber geldi! Daha önce sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo için yaptıkları teklifi reddettiklerini açıklayan Andre Villas-Boas, bu kez müjdeyi verdi!

Marsilya'nın teknik direktörü olan Portekizli, yeni bir açıklama yaparak "Şu anda Nice maçından öncekinden farklı bir durum var. Fenerbahçe, Luiz Gustavo’ya yaptığı teklifte bir iyileştirme yaptı. Başkanımız ilgileniyor bu konuyla artık. Luiz Gustavo’nun profesyonelliğini koruyacağını biliyorum. Pazarlıkların akıbetini bekleyeceğiz hep beraber" ifadelerini kullandı.