Çorum'da lüks araca kurşun yağdırdılar: 2 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Çorum'da sanayi sitesi içerisinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi. A.K. ve E.T., site içerisinde bulunan iş yerlerinin önünde araç içerisinde oturdukları esnada iddiaya göre A.K.'nin husumetli olduğu Y.K. ve Ö.K. kardeşler tarafından pompalı tüfeklerle saldırı yapıldı.

Olayda A.K. vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken arkadaşı E.T. ise dizinden yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyen şahıslar kiralık bir araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan A.K., 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Diğer yaralı ise sitede faaliyet gösteren bir esnaf tarafından hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞLERDEN BİRİ YAKALANDI

Saldırının ardından kiraladıkları araçla olay yerinden kaçak şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sırasında esnasında firari sanıklar Y.K. ve Ö.K. adlı kardeşler ile polis ekipleri arasında Çorum-Ortaköy yolu üzerinde yaşanan kovalamaca yaşandı.

Şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan aramalar sonucu şüpheli şahıslardan Y.K. yakalanarak gözaltına alınırken, kardeşi Ö.K. aranıyor.