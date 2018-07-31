Evde yaşayanlar büyük korku yaşadı

Olay Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks aracın sürücüsü Osman Çelik'in bilinmeyen bir nedenden kontrolünü kaybetmesiyle önce yol kenarındaki duvara çarptı. Ardından havalan cip bir evin bahçesine uçtu. Evin duvarları da hasar görürken, araçta bulunan Osman Çelik ve ismi belirlenemeyen torunu vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Evde kaza sırasında bulunan Muazzez Alanyalı ise, "Bahçedeydim. Çocuğum evde uyuyordu. Bir toz dumanı yükseldi. Dede torunu çıkardık. Ortalığı toz dumanı kapladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Osman Çelik'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan aracın hurdaya dönen halini görenler ise şaşkına döndü.

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