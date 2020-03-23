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Haberlerİş-Yaşam
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'Lütfen yaklaşan fırtınaya hazır olun'

Nestle çalışanlarından gıda tedariki için ellerinden ggelen tüm çabayı sarfetmelerini istedi. Firmanın CEO'su Mark Schneider "Lütfen yaklaşan fırtınaya hazır olun, çünkü fırtına çarpacak" dedi

Nestle
Reuters

Dünyanın en büyük gıda  üreticilerinden Nestle, çalışanlarının gelecekteki zor zamanlara hazırlıklı olmaları ve müşterilerin ihtiyaç duydukları yiyecek ve içecekleri tedarik etme konusunda tüm çabaları sarf etmeleri yönünde bir bildiri yayınladı.

Şirketin CEO'su Mark Schneider çalışanlara Cuma günü dağıtılan bildiride, "Şu anda daha fazla çaba göstermeli ve gerekenden fazlasını yapmalıyız. Lütfen yaklaşan fırtınaya hazır olun, çünkü fırtına çarpacak" dedi.

İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Maggi çorbaları, KitKat çikolataları ve Nescafe hazır kahveleri gibi ambalajlı gıda ürünleriyle bilinen Nestle'nin dünya genelinde 290.000'den fazla çalışanı var. Şirket, Şubat ayı sonunda iş amaçlı olan uluslararası seyahatleri yasaklamış ve fabrika, ofis ve dağıtım merkezleri gibi yerlerde ilave güvenlik tedbirleri aldığını açıklamıştı.

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