AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, " ABD'nin özellikle Trump yönetimiyle birlikte ortaya koymuş olduğu yeni ekonomik anlayışı sadece Türkiye'yi değil, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı tedirgin etmiş durumda." dedi.

Elvan, partisinin Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin davasının Türkiye davası olduğunu belirtti.

Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Elvan, "Bursa çok önemli bir kentimiz. Tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe eşiği aşmış, kabuğunu kırmış ve bir anlamda tarımın, sanayinin ve hizmetler sektörünün birbirine entegre olduğu ender illerimizden birisidir. İhracatta öncü olan illerimizden birisidir Bursa." ifadesini kullandı.

Elvan, son 16, 17 yılda Türkiye'de önemli gelişmeler olduğuna değinerek, "Altyapı, eğitim, sağlık, kültür, sanayi, ihracat hangi yönüyle bakarsanız bakın Türkiye son 16 yılda kabuğunu kırdı ve tüm dünyaya açılan, dünyaya entegre olmuş, dünyayla her alanda ticari ilişkilerini yürüten bir ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.

"ABD'NİN EKONOMİK ANLAYIŞI TEDİRGİNLİĞE YOL AÇIYOR"

Amerikan Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni ekonomik anlayışının tedirginliğe yol açtığını vurgulayan Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'nin özellikle Trump yönetimiyle birlikte ortaya koymuş olduğu yeni ekonomik anlayışı sadece Türkiye'yi değil, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı tedirgin etmiş durumda. Dolayısıyla mevcut korumacılık eğilimlerinin daha da artması ve bu korumacılık eğilimlerinin bir anlamda ticaret savaşına doğru yönelmesi elbette ülkeleri ve bizi de zaman zaman tedirgin etmiyor değil. Ama orta ve uzun vadede ben hiçbir şekilde korumacılık eğilimleri içinde olan ülkelerin başarılı olacağına inanmıyorum. Dolayısıyla biz, mevcut tamamıyla serbest piyasa ekonomisine dayanan, tüm dünyaya açık liberal ekonomik politikalarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."

Lütfi Elvan, Merkez Bankası ve hükümetin uyumlu para ve maliye politikalarıyla hem 2019 için belirledikleri enflasyon hedefine hem de makro diğer hedeflere taviz vermeden ulaşacaklarını bildirdi. Elvan, "Bu konuda programımızda en ufak bir sapma söz konusu olmayacak. İnşallah bu bütçede ortaya konulmuş hedeflere ve enflasyon hedefine sabit kalarak bu süreci hızla atlatıp Türkiye'nin yeniden hızlı bir büyüme performansı ile güçlenmesine, büyümesine devam etmesini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Elvan'a hediye takdim etti.

Elvan'a ziyarette TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da eşlik etti.

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