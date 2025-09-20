Mustafa Sandal, temmuz ayında verdiği Harbiye konseri öncesinde, Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un 'Hav Hav Hav' adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. Sandal; "Bir ara 'Miyav Miyav' diye bir şarkı yapmayı düşündüm. Sonra kendime 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sandal'ın bu sözlerine karşılık Lvbel C5; "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim ama ona şarkı vermem" demişti.

"GENÇ BİR KARDEŞİMİ ÜZMEK İSTEMEM"

Bu karşılıklı açıklamaların ardından Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden; "Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. 'Tıklansın' diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla 'Aşkına Destan'ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.