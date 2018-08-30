Lyon - Nice sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Lyon ile Nice, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Lyon 6 puanla 4. sırada, Nice 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Lyon son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nice son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 104. İddaa'da Lyon kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Nice kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lyon önceki hafta Nice mücadelesinde 3-2 kazandı.

Nice ise Lyon maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lyon, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Nice, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nice 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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