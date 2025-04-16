Lyrid Göktaşı Yağmuru ne zaman, hangi tarihte?
Nisan ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Lyrid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl Vega yıldızının parladığı Çalgı Takımyıldızı civarında gözlemlenen bu doğa harikası, özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgelerde etkileyici bir görsel şölen sunacak. Binlerce yıldır insanlık tarafından gözlemlenen Lyrid Göktaşı Yağmuru, bu yıl da gökyüzü tutkunlarını unutulmaz bir geceye davet ediyor. Peki, Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman? İşte detaylar...
Gökyüzünü izlemeyi sevenler için büyülü anlar çok yakında! Her yıl nisan ayında gerçekleşen ve geceleri yıldızlarla dans ettiren Lyrid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünü süsleyecek. Çalgı Takımyıldızı’nın yakınlarında Vega yıldızının eşliğinde gözlemlenecek bu doğa olayı, şehir ışıklarından uzaklaşıp evrenin sessizliğinde kaybolmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunacak. İşte merak edilenler...
LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU NE ZAMAN?
14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde ışık izleri bırakacak meteor geçişleri bekleniyor. 21-22 Nisan gecesi Lyrid göktaşı yağmurunun en yoğun zamanı ve ortalama saatte 10 meteor geçişi görülebilir.
Bu ışık gösterisini seyretmek için karanlık bir alanda gece yarısından itibaren (22 Nisan’ın ilk saatleri), Çalgı (Lyra) Takımyıldızı bölgesine (Vega yıldızına yakın) odaklanmak yeterli.