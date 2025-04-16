Gökyüzünü izlemeyi sevenler için büyülü anlar çok yakında! Her yıl nisan ayında gerçekleşen ve geceleri yıldızlarla dans ettiren Lyrid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünü süsleyecek. Çalgı Takımyıldızı’nın yakınlarında Vega yıldızının eşliğinde gözlemlenecek bu doğa olayı, şehir ışıklarından uzaklaşıp evrenin sessizliğinde kaybolmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunacak. İşte merak edilenler...