M harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Alfabemizin 16. Harfi olan m harfine kelime oyunlarında sık sık rastlarız. Genel kültürünüzün gelişmesi yönünden avantajlar sağlayan bu zekâ geliştirici oyunlarda artık karşınıza çıkan m harfiyle başlayan şehir ve ülke isimlerinden korkmanıza gerek yok. Çünkü m harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. M harfi ile başlayan şehirler, m harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de m harfiyle başlayan şehir isimleri, m harfiyle başlayan başkentler nelerdir?
M Harfi İle Başlayan Şehirler
- Maan - Jordan
- Maastricht - Hollanda
- Mabaruma - Guyana
- Macaé - Brezilya
- Macanal - Kolombiya
- Macapá - Brezilya
- Macdonald Downs - Avustralya
- Mackay - Avustralya
- Mackinac Island - Amerika
- Macksville - Avustralya
- Madison - Amerika
- Madrid - İspanya
- Madurai - Hindistan
- Magdagachi - Rusya
- Magdalena - Bolivia
- Magdeburg - Almanya
- Magnitogorsk - Rusya
- Magnolia - Amerika
- Magway - Burma
- Maicao - Kolombiya
- Maiduguri - Nijerya
- Maikwak - Guyana
- Main Duck Island - Kanada
- Majkin - Marshall Adaları
- Majma - Suudi Arabistan
- Majuro Atoll - Marshall Adaları
- Makung City - Tayvan
- Makurdi - Nijerya
- Mal Island - Papua Yeni Gine
- Malad City - Amerika
- Malaimbandy - Madagascar
- Malakal - South Sudan
- Malatya - Türkiye
- Malmö - İsveç
- Malta - Amerika
- Mana Island - Fiji
- Manama - Bahrain
- Manaus - Brezilya
- Manchester - Birleşik Krallık
- Manching - Almanya
- Mandora - Avustralya
- Manhattan - Amerika
- Maniwaki - Kanada
- Manly - Avustralya
- Marabá - Brezilya
- Maracay - Venezuela
- Marathon - Kanada
- Mardin - Türkiye
- Margate - Güney Afrika
- Marina - Amerika
- Marshall - Amerika
- Marudi - Malezya
- Mary - Türkmenistan
- Marysville - Amerika
- Mason City - Amerika
- Masuda - Japonya
- Matei - Fiji
- Mayo - Kanada
- McGrath - Amerika
- Medford - Amerika
- Meixian - Çin
- Melbourne - Avustralya
- Melilla Island - İspanya
- Mena - Etiyopya
- Mende - Fransa
- Mercedes- Uruguay
- Meksika City - Meksika
- Meyers Chuck - Amerika
- Mianwali - Pakistan
- Mianyang - Çin
- Midrand - Güney Afrika
- Mikkeli - Finlandiya
- Milan - İtalya
- Mildenhall - Birleşik Krallık
- Mildura - Avustralya
- Miles City - Amerika
- Mili Island - Marshall Adaları
- Milledgeville - Amerika
- Minneapolis - Amerika
- Moa - Küba
- Mohanbari - Hindistan
- Mokpo - Güney Kore
- Monahans - Amerika
- Monastir - Tunus
- Monbetsu - Japonya
- Mönchengladbach - Almanya
- Moncton - Kanada
- Monfort - Kolombiya
- Montague - Amerika
- Montreal - Kanada
- Mountain - Nepal
- Muş - Türkiye
- Muskogee - Amerika
- Myrtle Beach – Amerika
M Harfiyle Başlayan Ülkeler
Günümüzde m harfiyle başlayan ve farklı kıtalarda yer alan tam 19 ülke bulunmaktadır. İşte, o ülkeler ve başkentleri:
- Macaristan (Başkenti Budapeşte)
- Makedonya (Başkenti Üsküp)
- Malavi (Başkenti Lilongwe)
- Maldiv (Başkenti Male)
- Madagaskar (Başkenti Antananarivo)
- Malezya (Başkenti Putrajaya)
- Malta (Başkenti Valetta)
- Mali (Başkenti Bamako)
- Marshall Adaları (Başkenti Majuro)
- Meksika (Başkenti Mexico City)
- Mauritius (Başkenti Port Luis)
- Mikronezya (Başkenti Palikir)
- Mısır (Başkenti Kahire)
- Moğolistan (Başkenti Ulan Batur)
- Moldova (Başkenti Kişinev)
- Monako (Başkenti Monako)
- Mozambik (Başkenti Maputo)
- Moritanya (Başkenti Nuakşot)
- Myanmar (Başkenti Nepido)
Türkiye'de M Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizdeki 81 ilin 6 tanesi m harfiyle başlamaktadır. Bu 6 ili buldukları bölgelere göre listeledik. İşte m harfiyle başlayan şehir isimleri:
- Malatya (Doğu Anadolu Bölgesi)
- Mardin (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
- Muş (Doğu Anadolu Bölgesi)
- Mersin (Akdeniz Bölgesi)
- Manisa (Ege Bölgesi)
- Muğla (Ege Bölgesi)
M Harfiyle Başlayan Başkentler
M harfiyle başlayan başkentler ve bağlı oldukları ülkeler şu şekildedir:
- Madrid - İspanya
- Majuro - Marshall Adaları
- Malabo - Ekvator Ginesi
- Male - Maldivler
- Managua - Nikaragua
- Manama - Bahreyn
- Manila - Filipinler
- Maputo - Mozambik
- Mariehamn - Åland
- Maseru - Lesotho
- Maskat - Umman
- Mata-Utu - Wallis ve Futuna
- Mbabane - Esvatini
- Meksiko - Meksika
- Minsk - Belarus
- Mogadişu - Somali
- Monako - Monako
- Monrovia - Liberya
- Montevideo - Uruguay
- Moroni - Komorlar
- Moskova - Rusya
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