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M harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de m harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

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Alfabemizin 16. Harfi olan m harfine kelime oyunlarında sık sık rastlarız. Genel kültürünüzün gelişmesi yönünden avantajlar sağlayan bu zekâ geliştirici oyunlarda artık karşınıza çıkan m harfiyle başlayan şehir ve ülke isimlerinden korkmanıza gerek yok. Çünkü m harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. M harfi ile başlayan şehirler, m harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de m harfiyle başlayan şehir isimleri, m harfiyle başlayan başkentler nelerdir?

M Harfi İle Başlayan Şehirler

Maan - Jordan

Maastricht - Hollanda

Mabaruma - Guyana

Macaé - Brezilya

Macanal - Kolombiya

Macapá - Brezilya

Macdonald Downs - Avustralya

Mackay - Avustralya

Mackinac Island - Amerika

Macksville - Avustralya

Madison - Amerika

Madrid - İspanya

Madurai - Hindistan

Magdagachi - Rusya

Magdalena - Bolivia

Magdeburg - Almanya

Magnitogorsk - Rusya

Magnolia - Amerika

Magway - Burma

Maicao - Kolombiya

Maiduguri - Nijerya

Maikwak - Guyana

Main Duck Island - Kanada

Majkin - Marshall Adaları

Majma - Suudi Arabistan

Majuro Atoll - Marshall Adaları

Makung City - Tayvan

Makurdi - Nijerya

Mal Island - Papua Yeni Gine

Malad City - Amerika

Malaimbandy - Madagascar

Malakal - South Sudan

Malatya - Türkiye

Malmö - İsveç

Malta - Amerika

Mana Island - Fiji

Manama - Bahrain

Manaus - Brezilya

Manchester - Birleşik Krallık

Manching - Almanya

Mandora - Avustralya

Manhattan - Amerika

Maniwaki - Kanada

Manly - Avustralya

Marabá - Brezilya

Maracay - Venezuela

Marathon - Kanada

Mardin - Türkiye

Margate - Güney Afrika

Marina - Amerika

Marshall - Amerika

Marudi - Malezya

Mary - Türkmenistan

Marysville - Amerika

Mason City - Amerika

Masuda - Japonya

Matei - Fiji

Mayo - Kanada

McGrath - Amerika

Medford - Amerika

Meixian - Çin

Melbourne - Avustralya

Melilla Island - İspanya

Mena - Etiyopya

Mende - Fransa

Mercedes- Uruguay

Meksika City - Meksika

Meyers Chuck - Amerika

Mianwali - Pakistan

Mianyang - Çin

Midrand - Güney Afrika

Mikkeli - Finlandiya

Milan - İtalya

Mildenhall - Birleşik Krallık

Mildura - Avustralya

Miles City - Amerika

Mili Island - Marshall Adaları

Milledgeville - Amerika

Minneapolis - Amerika

Moa - Küba

Mohanbari - Hindistan

Mokpo - Güney Kore

Monahans - Amerika

Monastir - Tunus

Monbetsu - Japonya

Mönchengladbach - Almanya

Moncton - Kanada

Monfort - Kolombiya

Montague - Amerika

Montreal - Kanada

Mountain - Nepal

Muş - Türkiye

Muskogee - Amerika

Myrtle Beach – Amerika

M Harfiyle Başlayan Ülkeler

Günümüzde m harfiyle başlayan ve farklı kıtalarda yer alan tam 19 ülke bulunmaktadır. İşte, o ülkeler ve başkentleri:

Macaristan (Başkenti Budapeşte)

Makedonya (Başkenti Üsküp)

Malavi (Başkenti Lilongwe)

Maldiv (Başkenti Male)

Madagaskar (Başkenti Antananarivo)

Malezya (Başkenti Putrajaya)

Malta (Başkenti Valetta)

Mali (Başkenti Bamako)

Marshall Adaları (Başkenti Majuro)

Meksika (Başkenti Mexico City)

Mauritius (Başkenti Port Luis)

Mikronezya (Başkenti Palikir)

Mısır (Başkenti Kahire)

Moğolistan (Başkenti Ulan Batur)

Moldova (Başkenti Kişinev)

Monako (Başkenti Monako)

Mozambik (Başkenti Maputo)

Moritanya (Başkenti Nuakşot)

Myanmar (Başkenti Nepido)

Türkiye'de M Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizdeki 81 ilin 6 tanesi m harfiyle başlamaktadır. Bu 6 ili buldukları bölgelere göre listeledik. İşte m harfiyle başlayan şehir isimleri:

Malatya (Doğu Anadolu Bölgesi)

Mardin (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

Muş (Doğu Anadolu Bölgesi)

Mersin (Akdeniz Bölgesi)

Manisa (Ege Bölgesi)

Muğla (Ege Bölgesi)

M Harfiyle Başlayan Başkentler

M harfiyle başlayan başkentler ve bağlı oldukları ülkeler şu şekildedir:

Madrid - İspanya

Majuro - Marshall Adaları

Malabo - Ekvator Ginesi

Male - Maldivler

Managua - Nikaragua

Manama - Bahreyn

Manila - Filipinler

Maputo - Mozambik

Mariehamn - Åland

Maseru - Lesotho

Maskat - Umman

Mata-Utu - Wallis ve Futuna

Mbabane - Esvatini

Meksiko - Meksika

Minsk - Belarus

Mogadişu - Somali

Monako - Monako

Monrovia - Liberya

Montevideo - Uruguay

Moroni - Komorlar

Moskova - Rusya