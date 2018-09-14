New York Times tarafından “virtüöz” olarak anılan ve günümüz Fransız müzik sahnesinin en popüler trompet sanatçısı, besteci ve aranjörlerinden olan Ibrahim Maalouf'un, yeni albümü “Levantine Symphony N°1” çıktı.

Pek çok prestijli ödüle layık görülen Maalouf, yeni albümünde farklı müzikal elementlerin, ritmlerin, melodilerin ve armonilerin bir araya geldiği zengin ve eklektik bir sentez oluşturmayı amaçlıyor.

Ibrahim Maalouf tarafından bestelenen ve yönetilen bu eşsiz senfoninin prömiyeri Mart 2018’de Washington D.C.’de, Kennedy Center’da gerçekleştirilmişti.