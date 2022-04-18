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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri binlerce işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 50 seviyesindeki zamla birlikte 2022 asgari ücret 4 bin 250 TL olmuştu. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte, Asgari ücret ek zammı ile ilgili açıklamalar

  • 01
    MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

    Asgari ücret ek zammı, yıllık enflasyon oranının yüzde 54,44 düzeyinde gerçekleşmesiyle birlikte gündeme geldi.  2022 Ocak ayında uygulanan yüzde 50 oranındaki zamla birlikte net asgari ücret 4 bin 253 lira olmuştu. Bu zamma bağlı olarak emekli maaşlarında, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşlarına da artış yapılmıştı. Yılda bir kez uygulanan asgari ücret zammı, yapılan açıklamaların ardından bu yıl Temmuz ayında da uygulanma ihtimali ile gündeme geldi. Binlerce işçi ve işveren “Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması...
  • 02
    MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

    ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

    Asgari ücret ara zammı görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görüşülmeye başlandı. Ocak ayında yüzde 50 oranında yapılan zammın bir süre devam etmesi gerektiğini düşünenler varken yıllık enflasyon oranının yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte asgari ücret temmuz zammının geleceği yönündeki ihtimaller de bulunuyor.
  • 03
    MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

    2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti dönüşünde konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken sözlerine şu şekilde devam etti; “Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu”
  • 04
    MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

    BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam gelecek mi sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık." ifadelerini kullandı.
  • 05
    MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

    “MİLLETİMİZİN MENFAATİ NE GEREKTİRİYORSA BUNU HER ZAMAN YAPARIZ”

    AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete ikinci zam gelmesi ihtimaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı. “Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız.”
  • 06
    MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

    “GÖRÜLMEMİŞ BİR ASGARİ ÜCRET ZAMMI YAPTIK”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.” Açıklamasında bulundu.
  • 07
    MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret temmuz ara zammı var mı?

    “GEREKLİ ADIMI ATARIZ”

    Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.

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