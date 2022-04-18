2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti dönüşünde konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken sözlerine şu şekilde devam etti; “Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu”