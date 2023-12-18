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"GERÇEK BİR TANEDİR ASLINDA"

Yılın 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ödülünü Semicenk alırken, 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödülünü ise 'Sor' şarkısı ile Edis aldı. Ödül töreninin ardından kinayeli bir paylaşımda bulunan Matiz, "Gerçek bir tanedir aslında ve herkes bilir aslında gerçeği. Ama senden yana olmayınca, denersin değiştirmeyi" notunu yazdı.