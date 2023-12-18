Mabel Matiz 'Altın Kelebek' ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı: İki dalda da ödül alamamıştı
Mabel Matiz 2019'da kazandığı 'Altın Kelebek' ödülünü internet üzerinden 5 TL'ye satışa çıkardı. 'En İyi Erkek Şarkıcı' ve 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' dallarında aday gösterilmesine rağmen ödül alamayan Matiz, Twitter'dan yaptığı paylaşımın göndermeli olduğu düşünüldü. Şimdi de Matiz'in ödülünü satışa çıkarması sosyal medyada tepki çekti
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl 'En İyi Erkek Şarkıcı' ve 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' dallarında aday gösterilmesine rağmen ödül alamayan Mabel Matiz'den ilginç bir ödül tepkisi geldi. Yılın en çok dinlenen 'Antidepresan' şarkısıyla çıkış yapan Matiz, 2019'da kazandığı 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü'nü 5 TL'ye satışa çıkardı.
ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ'NÜ SATIŞA ÇIKARDI
Şarkıcı Altın Kelebek Ödülü'nü internet sitesi üzerinden “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” sözleriyle satışa koydu.
HİÇBİR ÖDÜL ALMAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Mabel Matiz'in ödülünü satışa çıkarması sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçı Twitter'da (X'te) konuya dair yapılan paylaşımları beğendi. Matiz'in "Fatih" albümüyle yılın en çok dinlenen 'Antidepresan' şarkısının aday gösterilmesine rağmen hiçbir ödül almaması eleştirilere neden oldu.
"GERÇEK BİR TANEDİR ASLINDA"
Yılın 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ödülünü Semicenk alırken, 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödülünü ise 'Sor' şarkısı ile Edis aldı. Ödül töreninin ardından kinayeli bir paylaşımda bulunan Matiz, "Gerçek bir tanedir aslında ve herkes bilir aslında gerçeği. Ama senden yana olmayınca, denersin değiştirmeyi" notunu yazdı.
Sosyal medyada birçok kullanıcı Mabel Matiz'e destek veren paylaşımlarda bulundu.