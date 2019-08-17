İHA'nın haberine göre; Çeşme’de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılar birbiri ardına hayranları ile buluşurken, son olarak Mabel Matiz, Çeşme Amfi Tiyatro’da hayranlarını coşturdu.

Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, konseri sırasında hayranlarına, müziği ve müzik alanında üretmeyi ne kadar sevdiğini anlattı. Repertuvarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca şarkılarını seslendirdi.

Mobel Matiz’i izlemeye gelenler arasında Sabri Sarıoğlu ve Melek Mosso gibi tanınmış isimler de yer aldı.