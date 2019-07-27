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HaberlerMagazinMabel Matiz'den LGBTİ tepkisi - Magazin haberleri

Mabel Matiz'den tepki

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Twitter hesabından açıklama yaptı

Mabel Matiz

Mabel Matiz, son günlerde LGBTİ’ler hakkında yapılan açıklamalarla ilgili mesaj paylaştı. Matiz, Twitter hesabından, "LGBTİ’ler neden bu kadar çenenize vurdu acaba? Sadece soruyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

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