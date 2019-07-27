Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Twitter hesabından açıklama yaptı

Mabel Matiz, son günlerde LGBTİ’ler hakkında yapılan açıklamalarla ilgili mesaj paylaştı. Matiz, Twitter hesabından, "LGBTİ’ler neden bu kadar çenenize vurdu acaba? Sadece soruyorum" ifadelerini kullandı.
— mabel matiz (@mabelmatiz) July 26, 2019
Mabel Matiz, son günlerde LGBTİ’ler hakkında yapılan açıklamalarla ilgili mesaj paylaştı. Matiz, Twitter hesabından, "LGBTİ’ler neden bu kadar çenenize vurdu acaba? Sadece soruyorum" ifadelerini kullandı.
— mabel matiz (@mabelmatiz) July 26, 2019
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