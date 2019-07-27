Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Twitter hesabından açıklama yaptı

Her Yerde Sen 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mabel Matiz, son günlerde LGBTİ’ler hakkında yapılan açıklamalarla ilgili mesaj paylaştı. Matiz, Twitter hesabından, "LGBTİ’ler neden bu kadar çenenize vurdu acaba? Sadece soruyorum" ifadelerini kullandı.