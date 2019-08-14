DHA'nın haberine göre; Bodrum Antik Tiyatro'daki açık hava konserleri kapsamında, dün akşam, farklı ve özgün müziğiyle son dönemin beğenilen isimlerinden Mabel Matiz sahne aldı. Matiz, Antik Tiyatro'yu dolduran seyircilere şarkılarını seslendirdi.

Mabel Matiz, her şarkısında kendisine eşlik eden seyircilerine, "Sizlerle birlikte söyleyince şarkılarımız dualaşıyor" diyerek teşekkür etti.

Repertuvarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Mabel Matiz, Ege konserlerinde dinleyicisi ile buluşmaya devam edecek.