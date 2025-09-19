Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mabel Matiz hakkında bir suç duyurusu daha - Magazin haberleri

        Mabel Matiz hakkında bir suç duyurusu daha

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Samet Bağcı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir suç duyurusu daha
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP), 'Perperişan' isimli şarkısı nedeniyle Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Samet Bağcı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
        Samet Bağcı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

        BBP Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Samet Bağcı açıklamasında; "Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir. Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın açıklamasında; "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mabel matiz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!