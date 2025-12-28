Habertürk
        MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 72 - Beşiktaş GAİN: 75

        MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 72 - Beşiktaş GAİN: 75

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 75-72 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        28.12.2025 - 18:09
        Beşiktaş GAİN 13'te 13 yaptı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-72 yendi

        Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 13'te 13 yaptı. Aliağa Petkimspor ise 8. yenilgisini yaşadı.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

        Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22

        Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7

        1.⁠ ⁠Periyot: 18-23

        Devre: 41-37

        3.⁠ ⁠Periyot: 56-54

