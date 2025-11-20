Habertürk
        MAÇ SONUCU: Aras Kargo: 3 - Beşiktaş: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Aras Kargo: 3 - Beşiktaş: 0

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aras Kargo'ya 3-0 mağlup oldu

        Giriş: 20.11.2025 - 17:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:23
        Aras Kargo, Beşiktaş'a set vermedi!
        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

        Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı

        Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)

        Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)

        Setler: 25-19, 25-15, 25-20

        Süre: 89 dakika (32, 26, 31)

