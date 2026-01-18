Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere MAÇ SONUCU. Aston Villa: 0 - Everton: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU. Aston Villa: 0 - Everton: 1

        İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa, konuk ettiği Everton'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 22:28 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:28
        Aston Villa evinde tek golle kayıp!
        İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Everton'a 1-0 yenildi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa, 22. hafta mücadelesinde Everton'ı ağırladı.

        Everton, 59. dakikada Thiemo Barry'nin attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı.

        Ligdeki son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Birmingham temsilcisi, 43 puanda kalırken ikinci sıraya yükselme şansını da değerlendiremedi. 10. sıradaki Everton, puanını 32'ye çıkardı.

