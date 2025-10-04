MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 2 - Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Pekmezci
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hountondji, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Ndongala (Dk. 85 Tolga Kalender), Atınç Nukan, Gani Burgaz (Dk. 59 Emirhan Acar), Mucahit Albayrak (Dk.46 Topalli, Dk.76 Samake), Enes Aydın (Dk. 76 Yusuf Can Esendemir), Mulumba, Tanque
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik (Dk. 90+2 Kosoko), Bardhi (Dk. 48 Serkan Göksu), Barış Ekinciler, Hoti (Dk.90+2 Yusuf Kocatürk), Glumac, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan, Bernardo, Ali Turap Bülbül, Dokanovic
Goller: Dk. 14 ve Dk. 81 (Penaltıdan) Tanque (Bandırmaspor), Dk. 20 Batuhan Çelik (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 32 Emre Kaplan (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Ndongala, Dk. 62 Enes Aydın, Dk.90+4 Mulumba (Bandırmaspor)