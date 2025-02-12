MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Gençlerbirliği, 53. saniyesinde Metehan Mimaroğlu'nun golüyle öne geçti.
Erzurumspor, 34. dakikada Odise Roshi'nin golüyle eşitliği sağladı.
Gençlerbirliği, 78. dakikada Amilton ile galibiyete ulaştı.
7 maçtır sahadan yenik ayrılmayan Gençlerbirliği ise puanını 40'a yükseltti.
5 maç sonra yenilen Erzurumspor, 40 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Pendikspor'u ağırlayacak.