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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:21
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        Gençlerbirliği, Erzurum'dan 3 puanı aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

        Konuk ekip Gençlerbirliği, 53. saniyesinde Metehan Mimaroğlu'nun golüyle öne geçti.

        Erzurumspor, 34. dakikada Odise Roshi'nin golüyle eşitliği sağladı.

        Gençlerbirliği, 78. dakikada Amilton ile galibiyete ulaştı.

        7 maçtır sahadan yenik ayrılmayan Gençlerbirliği ise puanını 40'a yükseltti.

        5 maç sonra yenilen Erzurumspor, 40 puanda kaldı.

        Erzurumspor, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Pendikspor'u ağırlayacak.

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