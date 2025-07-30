MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 1 - Lazio: 0
Düzenlenen hazırlık maçında Fenerbahçe, sahasında İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü; 60. dakikada İrfan Can Kahveci attı.
Fenerbahçe, düzenlenen özel maçta İtalyan ekibi Lazio'yu sahasında ağırladı. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 60. dakikasında ise İrfan Can Kahveci, mücadeledeki tek golü attı ve takımına galibiyeti getirdi.
JHON DURAN İLK KEZ 11’DE
Fenerbahçe’nin yeni transferi 21 yaşındaki Jhon Duran ilk kez 11’de forma giydi. Lazio maçına ilk 11’de başlayan Kolombiyalı golcü, 56 dakika sahada kaldı. Öte yandan Duran, Al Ittihad ve Benfica maçlarının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.
MILAN SKRINIAR MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe’nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den bonservisini almak için anlaşma sağladığı Milan Skriniar, maçı tribünden izledi. Maçtan kısa bir süre önce İstanbul’a ulaşan Slovak stoper, direkt olarak stadyuma gelerek maçı takip etti.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe taraftarı, Lazio ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek oldu.
Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 6 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verdi.