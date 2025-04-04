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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 3 - Türk Hava Yolları: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 3 - Türk Hava Yolları: 0

        AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti ve finale adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:35
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        Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de finalde!
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        AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükseldi.

        Fenerbahçe Medicana, finalde yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

        Salon: Halkapınar

        Hakemler: Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya

        Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken, Stysiak, Dicle Nur Babat)

        Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)

        Setler: 26-24, 25-23, 25-13

        Süre: 73 dakika (26, 26, 21)

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