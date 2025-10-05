MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 80 - OGM Ormanspor: 68
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-68 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Turgut Işık, Özkan Talo, Enes Duran
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 16, Oblak 6, Sehernaz Çidal, Juhasz 13, Elif Bayram 16, Gökşen Fitik 5, Ayşe Cora Yamaner 4, Derin Erdoğan 9, Kuier 11, Sude Yılmaz
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 9, Kübra Erat 5, Dillard 10, Anigwe 9, Fraser 16, Shields 19, Duygu Özen, Banu Şimşek
1. Periyot: 22-15
Devre: 43-34
3. Periyot: 63-50