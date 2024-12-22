MAÇ SONUCU: Gaziantep FK: 2 - Antalyaspor: 0
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kacper Kozlowski ve 66. dakikada Alexandru Maxim attı.
Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK, bu sonuçla evinde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.
Antalyaspor'da Erdal Rakip, 86. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 21 puana yükseldi. Antalyaspor da 21 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.