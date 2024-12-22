MAÇ SONUCU: Karşıyaka: 103 - Manisa Basket: 91

Türkiye Sigorta Baketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Manisa Basket'i 103-91 yendi.

Müsabakanın başında Webb ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle etkili olan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 21-9 üstün geçti. Kalan bölümde farkı 14 sayıya kadar (28-14) çıkaran Karşıyaka, periyodu 32-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta farkı 16 sayıya yükselten (36-20) Karşıyaka önünde Manisa Basket, Lee, Thomas ve White'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 38-31. Farkında daha fazla azalmasına izin vermeyen Karşıyaka, soyunma odasına 57-47 üstün gitti.