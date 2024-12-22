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        MAÇ SONUCU: Karşıyaka: 103 - Manisa Basket: 91

        Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Manisa Basket karşısında 103-91'lik skorla kazandı. Manisa Basket takımında Saben Lee, maçın en skorer oyuncusu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:19
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        Karşıyaka evinde Manisa Basket'i geçti!
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        Türkiye Sigorta Baketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Manisa Basket'i 103-91 yendi.

        Müsabakanın başında Webb ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle etkili olan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 21-9 üstün geçti. Kalan bölümde farkı 14 sayıya kadar (28-14) çıkaran Karşıyaka, periyodu 32-20 önde bitirdi.

        İkinci periyotta farkı 16 sayıya yükselten (36-20) Karşıyaka önünde Manisa Basket, Lee, Thomas ve White'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 38-31. Farkında daha fazla azalmasına izin vermeyen Karşıyaka, soyunma odasına 57-47 üstün gitti.

        Üçüncü periyotta 15 sayılık farkı (66-51) yakalayan rakibi karşısında Manisa Basket, bitime 3 dakika kala farkı 6 sayıya (70-64) indirdi. Karşıyaka, McDermott ve Muhsin'in basketleriyle periyodu 78-66 önde tamamladı.

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        Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 103-91 galip ayrıldı.

        Karşıyaka'nın 8. galibiyetine ulaştığı sezonda Manisa Basket, 9. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

        Karşıyaka: Kenan Sipahi 20, McCollum 13, Jefferson 1, Webb 19, Boutsiele 12, Russell 14, Thomas Akyazılı 2, Mehmet Efe Demirel 1, McDermott 10, Mert Celep, Muhsin Yaşar 11

        Manisa Basket: Yunus Sonsırma 5, Lee 26, Echodas 4, Besson 19, White 12, Chiozza 2, Acuil 11, Leon Apaydın, Thomas 10, Buğra Çal 2

        1. periyot: 32-20

        Devre: 57-47

        3. periyot: 78-66

        5 faulle çıkan: 39.51 Russell (Karşıyaka)

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