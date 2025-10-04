MAÇ SONUCU: Pendikspor: 3 - Adana Demirspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig 9. hafta maçında Pendikspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Mallik Wilks (2), Jonson Clarke-Harris kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 18'e yükseltti. Adana Demirspor ise -17 puanla ligin dibine demir atmış durumda.
Ligin sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.